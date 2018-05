Distorted: Christina Ricci e John Cusack nel trailer del cyber-thriller

QME Entertainment ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di Distorted, cyber-thriller con protagonisti Christina Ricci (Z: The Beginning of Everything, The Opposite of Sex) e John Cusack (Love & Mercy, Alta fedeltà).

Il film è diretto dal regista Robert King, noto per le sue regie in campo televisivo e per alcune pellicole come Hungry Hills, I Heart Regina e The Humanity Bureau con protagonista il premio Oscar Nicolas Cage. La sceneggiatura, invece, è firmata da Arne Olsen (Repeaters, Here’s to Life).

Nel film Christina Ricci interpreta Lauren Conrad, un'artista affetta dal disturbo bipolare e che ha subito la perdita del figlio. I ricordi inquietanti consigliano a lei e al marito di trasferirsi al Pinnacle, un edificio che vanta un design moderno e un sistema di sicurezza ad alta tecnologia. Quando Lauren sospetta che il proprietario dell'edificio stia architettando qualcosa che influenzi la vita degli inquilini del palazzo, chiede aiuto al giornalista investigativo Vernon Sarsfield (John Cusack), esperto in cospirazione informatica.

Tra i protagonisti di Distorted anche Brendan Fletcher (The Revenant, The Killing). Distorted verrà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal prossimo 22 giugno. In calce a questa news potete visualizzare anche il primo poster ufficiale del film. La Ricci di recente è stata rotagonista della serie Amazon Prime, Z: The Beginning of Everything, in cui interpretava la celebre Zelda Fitzgerald; la serie è stata cancellata dopo appena una stagione.