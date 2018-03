Distant Sky: trailer ufficiale per il film-concerto di Nick Cave & the Bad Seeds

È stato diffuso in streaming il trailer ufficiale di, film-concerto deiche rimarrà nelle sale per un solo giorno di programmazione, il 12 aprile 2018.

Si tratta del lungometraggio che documenta la tappa danese della band di Cave, ovvero il concerto di Copenaghen tenutosi alla Royal Arena lo scorso ottobre. Insieme ai brani più celebri del loro repertorio, la band ha eseguito anche i pezzi dell’ultimo album in studio pubblicato, Skeleton Tree. Il responso per questi nuovi concerti della band, assente dai palcoscenici da ben tre anni, è stato entusiastico sia da parte del pubblico, accorso in massa, che dalla critica.

Per Nick Cave si tratta poi di un ritorno sul grande schermo dopo l’uscita di One More Time with Feeling, diretto da Andrew Dominik (Jesse James, Cogan – Killing Them Softly), che documentava proprio le sessioni di registrazione dell’album Skeleton Tree. Per prenotare il vostro biglietto nel cinema più vicino a casa vostra, vi rimandiamo al sito ufficiale dell’evento.