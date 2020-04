Finalmente disponibili le Funko Pop! dei Patronus di Harry Potter, Ron ed Hermione

Si è conclusa ieri la messa in onda dell'intera saga di Harry Potter su Italia 1, e caso vuole che proprio oggi la Funko abbia deciso di annunciare l'arrivo nella collezione Funko Pop! di tre nuove figure della saga creata da J.K. Rowling, per giunta bellissime e dedicate all'Incanto Patronus dei tre protagonisti.

Sono tre statuine in vinile che i membri del Wizarding World conoscono bene, essendo state lanciate inizialmente in esclusiva per loro, e raffigurano gli animali in cui si incarna la magia protettiva del Patronus una volta lanciata: un cervo per Harry, un furetto per Hermione e un Jack Russell Terrier per Ron. Le tre figure sono state annunciate rispettivamente a novembre, poi a febbraio e infine a marzo, ma la disponibilità era rimasta limitata fino ad ora.



Funko ha deciso di mostrarle e renderle disponibili a tutti, e se vi interessano potete acquistarle al seguente link. Il Patronus è probabilmente l'incanto più amato dei fan della saga, visto che dà sostanzialmente corpo al proprio animale guida e forma una protezione legata a un ricordo felice, ed è dunque ispirato alla persona in quanto tale e carico di energia buona e positiva.



L'Incanto Patronus è stato introdotto in Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, film dove per l'altro Harry ha lanciato per la prima volta il suo.