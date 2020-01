Disponibile il vinile della colonna sonora di Cena con delitto - Knives Out

Knives Out è ancora disponibile in alcune sale americane grazie all'Award Season, nonostante sia uscito nelle sale a novembre. Il film ha ottenuto una candidatura ai prossimi Oscar, nella categoria riservata alla miglior sceneggiatura originale. Tra i membri del cast, Jamie Lee Curtis si è distinta per la sua dedizione nella promozione del film.

"Mondo e Cut Narrative sono orgogliosi di presentare la colonna sonora originale del giallo del 2019 di Rian Johnson, Cena con delitto - Knives Out" ha scritto Mondo in una nota ufficiale "Nathan Johnson è il collaboratore di vecchia data di Rian e un maestro del genere, in grado di passare dal rumore caotico del futuro in Looper alle classiche note orchestrali pungenti necessarie per sottolineare questo misterioso omicidio nel New England. Questa versione in vinile presenta tre tracce bonus non disponibili altrove. Questo set in vinile 2X 180 Gram è racchiuso in un bellissimo pacchetto progettato da Jay Shaw, con una finestra fustellata e contenente una delle nove carte 'Suspect' inserite casualmente".



Nella didascalia delle immagini che riguardano il vinile della colonna sonora e pubblicate su Instagram, Jamie Lee Curtis ha scritto:"E la musica continua a suonare. Nathan Johnson ha composto una colonna sonora ossessiva e deliziosa e ora è in vinile! Knives Out continua ad uccidere dentro e fuori dallo schermo". Anche Chris Evans tempo fa aveva elogiato il lavoro di Nathan Johnson per la colonna sonora del film.

Nei giorni scorsi sono stati resi pubblici gli appunti del film di Rian Johnson. Inoltre il regista sembra che possa mettersi al lavoro su un sequel dedicato al personaggio di Daniel Craig.