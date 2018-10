Disponibile il trailer di Reign of the Supermen, nuovo film d'animazione DC

In seguito a The Death of Superman, la Warner Bros. Pictures ha diffuso in rete il nuovo trailer ufficiale di Reign of the Supermen, prossimo film d'animazione della DC Comics. Potete visionarlo comodamente all'interno di questa notizia.

Nel film d'animazione vedremo quattro potenziali "Superman" sostitutivi che tentano di riempire lo spazio lasciato dall'Uomo D'Acciaio originale. Vediamo Eradicator, Steel, Superboy e Cyborg Superman, ognuno dei quali con la propria idea personale di giustizia.

Secondo il cast tecnico dietro Reign of the Supermen Superboy è descritto come "se Superman fosse stato cresciuto dai Kardashian", Steel rappresenta "il cuore e l'umanità che Superman porta allo show", Eradictor "la parte di Superman che è l'ultimo figlio di Krypton" mentre Cyborg Superman "ha il potere di Superman ma senza le sue emozioni".

Ognuno di loro tenta di essere un buon rimpiazzo per Superman mentre Lois Lane tenta di scoprire se uno di loro sia effettivamente una reincarnazione dell'Uomo D'Acciaio.

Reign of the Supermen debutterà direttamente in edizione home video nel corso del 2019.