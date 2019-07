Disponibile una scena tagliata da Avengers: Endgame con Rocket e Thor

Dopo aver diffuso in rete svariate clip ufficiali, tra cui l'iconica Avengers Assemble!, i Marvel Studios hanno diramato in rete anche una scena tagliata dal film dei fratelli Russo.

Questa sequenza tagliata dal film presenta un dialogo esteso tra Rocket e Thor ad Asgard, durante gli eventi di Thor: The Dark World del 2013. Ovviamente la scena non è stata definita, dunque Rocket appare in versione pre-viz.

Avengers: Endgame, uscito lo scorso aprile nei cinema di tutto il mondo, è stato uno dei successi di maggior incasso di tutta la storia del cinema, nonché culmine della Fase Tre del Marvel Cinematic Universe (sebbene, tecnicamente, Spider-Man: Far From Home è l'ultimo).

Dopo i catastrofici eventi di Avengers: Infinity War, i Vendicatori si ritrovano senza poter far nulla per tornare alla situazione di prima. Grazie ad Ant-Man, gli Avengers capiscono che possono tornare indietro nel tempo e rubare le Gemme dell'Infinito, per far sì che tutto torni come prima dello schiocco di dita del temibile Titano Pazzo. Però Thanos potrebbe essere all'orizzonte...

La pellicola diretta dai fratelli Russo uscirà in edizione home video prossimamente.