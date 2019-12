Disponibile online il copione completo del Joker di Joaquin Phoenix

Se avete amato il film Todd Phillips non vi ascerete sfuggire l'occasione di leggere l'intero copione di Joker, l'ultima fatica di Joaquin Phoenix che potrebbe anche valergli un Academy Award come miglior attore.

In questo link troverete lo script già editato e pronto per essere stampato: peccato che sia arrivato con qualche giorno in ritardo, abbinato alla giusta rilegatura sarebbe stato un ottimo regalo di Natale per l'amico cinefilo, perché, ammettiamolo, tutti ne abbiamo uno.

Il concept iniziale del film di Phillips è stata una vera sorpresa per tutti, Warner Bors. compresa come ha ammesso più volte lo stesso regista, ma a destare la perplessità del pubblico è stata soprattutto la bizzarra scelta di incentrare la pellicola sui disturbi mentali di Arthur Fleck: anche se le tematiche trattate non fossero state così spinose e controverse, il rischio di un altro flop dopo Suicide Sqaud (2016) era estremamente elevato.

Eppure, grazie alle spettacolari doti attoriali di Phoenix il film è stato un successo e ha raccolto recensioni entusiastiche in ogni angolo del mondo, anche se ciò non ha limitato le preoccupazioni di Phillips riguardo la cancellazione della pellicola.

