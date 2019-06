Finalmente disponibile l'edizione home-video di Captain Marvel

Arriva in tutti i negozi specializzati l'edizione home-video di Captain Marvel, nuovo film Marvel Studios con protagonisti Brie Larson e Samuel L. Jackson.

L'opera, che ha elettrizzato e ispirato il pubblico di tutto il mondo superando il miliardo di dollari al box office globale, è in vendita su tutte le piattaforme digitali (Itunes, GooglePlay, Chili, Rakuten e TimVision) e nei migliori negozi fisici e online nelle versioni DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K Ultra-HD e SteelBook Blu-ray 3D.

Moltissimi i contenuti extra che includono featurette sul percorso di crescita e trasformazione di Brie Larson e sull'impatto che il suo personaggio ha avuto sugli spettatori. Non mancano poi i focus sull'influenza di Nicky Fury all'interno del Marvel Cinematic Universe, sull'intesa perfetta tra i registi Anna Boden e Ryan Fleck, sul conflitto sempre acceso tra Skrull e Kree e ovviamente sull'incredibile talento felino dei gatti che interpretano Goose, divenuto una vera e propria mascotte del film.

Tra gli extra anche ben sei scene tagliate, i commenti dei registi e i titoli di coda con divertenti sorprese.

Qui sotto trovate tutti i dettagli:

CONTENUTI EXTRA

Blu-ray & Digital -

Versioni Alternative

Riproduci il film con l'introduzione – Un'introduzione al film ideata e raccontata dai suoi registi e sceneggiatori Anna Boden & Ryan Fleck

Riproduci il film con il commento audio – I commenti dei registi e sceneggiatori Anna Boden & Ryan Fleck durante il film

Featurette

Diventare un Supereroe – Qui è possibile seguire il percorso di Brie Larson verso il Marvel Cinematic Universe e scoprire cosa ci voglia per diventare un Marvel Super Hero in tutto e per tutto

Momento Grande Eroe – In questa clip si mette in evidenza il grandissimo impatto dell'ingresso di Captain Marvel nel Marvel Cinematic Universe. Il suo arrivo è stato d'ispirazione per il pubblico di tutto il mondo!

L'origine di Nick Fury – Una testimonianza di come i più importanti avvenimenti del Marvel Cinematic Universe siano passati davanti agli occhi di Nick Fury che non è certo rimasto a guardare: la sua influenza ha aiutato questo stesso Universo a prendere forma

La Squadra Perfetta – Ecco perché Anna Boden & Ryan Fleck sono la coppia perfetta per la regia del film sul Marvel Super Hero più potente di sempre

Gli Skrull e i Kree – Un'occhiata più ravvicinata agli Skrull e ai Kree, al loro perenne conflitto e all'importanza dei cambi di prospettiva all'interno del film

Un Gatto Isterico – Il cast e la crew del film raccontano come sia stato lavorare con Goose, sottolineando l'incredibile talento dimostrato dal felino nell'interpretazione di un personaggio così complesso

Scene Eliminate

"Chi Ammiri di Più?" - Yon-Rogg, il Comandante dei Kree, deve rispondere all'Intelligenza Suprema che lo interroga sulle sue capacità di leadership

Reclute Starforce – In una stanza piena di studenti, Yon-Rogg tiene una lezione sulla missione dei Kree, ovvero quella di difendere tutte le Nazioni dal flagello degli Skrulls

Verso Torfa - Vers (Danvers) e i suoi compagni della Star Force discutono insieme per preparare la loro missione di salvataggio su Torfa

"Me lo fai un Sorriso?" – In questa versione alternativa di una scena del film, Vers sta consultando una mappa quando le arriva un'ambigua offerta di assistenza

Scatola Nera – Kelly tenta di rintracciare Vers e Fury dopo la loro fuga su un quadjet dalla base congiunta NASA-USAF

Errore da Recluta – L'agente cadetto dello S.H.I.E.L.D. Phil Coulson aiuta il Direttore Keller a tirarsi fuori da un'imbarazzante situazione

Papere – Il destino dell'universo è in bilico mentre il cast si diverte con oggetti di scena e bloopers sul set

Contenuti Esclusivi sulle Piattaforme Digitali

Viaggio negli effetti visivi con Victoria Alonso – Come la visione dei registi ha preso vita sul grande schermo grazie all'abilità del Visual Effects Team

Che cosa costruisce un ricordo: Nei meandri della mente – Cosa ci vuole per realizzare una sequenza action in un film Marvel? Nientemeno che un piccolo ma epico lavoro di squadra!

Concept Art – Una serie di artwork di Captain Marvel permettono di ripercorrere lo sviluppo visivo dei personaggi

Immagini sul set – Un'incredibile raccolta di dietro le quinte e foto di produzione

Vi ricordiamo inoltre che l'edizione home-video di Avengers: Endgame arriverà a fine luglio per il mercato digital e dal 13 agosto nei negozi fisici. Tra gli altri appuntamenti col Marvel Cinematic Universe anche il ritorno al cinema dei film dei Russo (4 luglio), l'uscita di Spider-Man: Far From Home (10 luglio) e ovviamente i panel dedicati al San Diego Comic-Con e al Disney Expo, quando saranno presumibilmente presentati i film della Fase 4 e le serie tv Disney+.

Per altre notizie, scoprite a vostro rischio e pericolo le scene post-credit di Far From Home.