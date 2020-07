Disorder, che fine ha fatto il remake affidato a James Mangold e Taylor Sheridan?

Stasera torna in TV Disorder - La guardia del corpo, thriller francese con protagonisti Matthias Schoenaerts e Diane Kruger per cui è stato annunciato l'arrivo di un remake americano. Vediamo insieme tutti i dettagli sul progetto.

Nel 2016, un anno dopo l'anteprima al Festival di Cannes e pochi mesi dopo l'uscita del film nelle sale statunitensi, Sony Pictures aveva ingaggiato Taylor Sheridan, regista di Hell or High Water e sceneggiatore di Sicario e Soldado, nonché autore della serie Yellowstone con Kevin Costner, per realizzare una sceneggiatura del remake di Disorder (conosciuto in originale come "Maryland").

Successivamente, a giugno 2017, lo studio aveva affidato la regia del film a James Mangold, che reduce dal successo di Logan - The Wolverine era pronto ad iniziare il casting e la produzione entro la fine dell'anno. Nel frattempo erano emersi anche alcuni dettagli sul progetto, che avrebbe subito diversi cambiamenti rispetto alla trama del film originale in modo da dare il via ad un nuovo franchise.

Da allora però non abbiamo più avuto notizie, con Sheridan e Mangold che si sono dedicati rispettivamente alla realizzazione di Le Mans '66 - La grande sfida e Yellowstone. Voi cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere un remake di Disorder? Fatecelo sapere nei commenti.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Disorder - La guardia del corpo.