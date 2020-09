Disneyland e Universal Studios vogliono riaprire: l'ultimatum al governatore

Disneyland, Universal Studios, ma anche altri membri della California Attractions e Parks Association (CAPA) stanno spingendo affinché il governatore della California Gavin Newsom dia il via libera alla riapertura dei parchi tematici in tutto il territorio il prima possibile. I vari studios hanno inoltre rilasciato un comunicato ufficiale...

Firmato dal direttore esecutivo del CAPA lo scorso lunedì, Erin Guerrero, l'associazione spera di poter riaprire e rimettere al lavoro i propri dipendenti in totale sicurezza. Oltre a Disneyland e Universal Studios, il gruppo rappresenta anche gli interessi di Berry Farm, Six Flags Magic Mountain, SeaWorld San Diego, Legoland California, Six Flags Discovery Kingdom e California's Great America. Tutte queste attrazioni sono chiuse da marzo, in quanto alcune strutture circostanti l'area di Los Angeles sono state necessarie per fornire il primo soccorso ai contagiati dal coronavirus.

"I parchi della California chiedono con urgenza al Governatore di dettare le linee guida necessarie alla riapertura cosicché queste attrazioni vitali per la comunità possano riaprire le porte in maniera responsabile e rimettere i residenti al lavoro", scrive Guerrero nel comunicato. "Sei mesi fa i parchi divertimenti della California hanno preso la difficile e sofferta decisione di chiudere in maniera volontaria a causa del COVID - e l'impatto di questa decisione è stato devastante. Decine di migliaia di lavori sono stati sospesi. Centinaia di milioni di tasse necessarie al supporto delle attività locali e dei programmi federali sono andate perse. E le attività locali che contano sull'esistenza dei parchi divertimenti continuano a faticare, con molte di loro costrette a chiudere in maniera permanente".

Alcuni di questi parchi, in realtà, hanno avuto la possibilità di riaprire in maniera più limitata rispetto al passato, ma adesso la situazione è diventata critica per le attività commerciali e per tutto ciò che è collegato alla riapertura. Vedremo come si evolverà la situazione.