Il Disneyland di Shanghai chiude a causa dell'epidemia di Coronavirus

Ci giunge notizie che la Disney ha deciso di chiudere lo Shanghai Disneyland a causa della recente epidemia di Cornavirus che ha preso largo questa settimana in Cina.

L'annuncio è arrivato direttamente sul sito ufficiale della celebre struttura: "In risposta alla prevenzione e al controllo dell'epidemia e al fine di garantire la salute e la sicurezza dei nostri ospiti e del cast, Shanghai Disney Resort sta chiudendo temporaneamente Shanghai Disneyland, Disneytown, incluso il Walt Disney Grand Theatre e Wishing Star Park, a partire dal 25 gennaio , 2020", ha dichiarato la società in una nota pubblicata. "Continueremo a monitorare attentamente la situazione e saremo in stretto contatto con il governo locale e annunceremo la data di riapertura non appena sarà decisa ufficialmente."

La decisione della Disney arriva dopo l'annuncio che tutte le uscite cinematografiche locali previste per il periodo del Capodanno Cinese sono state annullate - nonostante si tratti della finestra più redditizia dell'intera industria cinematografica locale - con le autorità che in questi giorni stanno cercando in ogni modo di evitare una potenziale diffusione del Coronavirus. Chiusa anche La Città Proibita di Pechino e perfino alcune sezioni della Grande Muraglia.

Ricordiamo che, al momento, il bilancio ufficiale è di 25 morti su 830 contagiati totali, con ben 13 città cinesi totalmente bloccate: si parla di circa 31 milioni di abitanti isolati, un'operazione di quarantena mai tentata prima nella storia dell'uomo, con i controlli nei luoghi di transito come le metropolitane che continuano ininterrotti.