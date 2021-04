Disneyland, le prime immagini dell'Avengers Campus: l'apertura a giugno

L'attesissimo Avengers Campus al Disney's California Adventure verrà inaugurato il prossimo 4 giugno con WEB Slingers: A Spider-Man Adventure. Nell'attrazione ci sarà anche Tom Holland nei panni di Peter Parker, guidando i visitatori in una corsa per famiglie piena d'avventure all'avanguardia. E per la prima volta ci sarà interazione.

Gli ospiti del parco potranno prendere parte all'azione attraverso elementi interattivi insieme allo stesso Spider-Man.

Il blog di Disney Parks ha svelato ulteriori dettagli, tra cui il Pym Test Kitchen, un ristorante a servizio rapido ispirato ad Ant-Man, che aprirà anche con una selezione di offerte di cibo sia piccole che gigantesche ma indirizzata alle famiglie.



Sarà presente anche un'opera completamente immersiva: The Sanctum, dove i visitatori potranno incontrare Doctor Strange e partecipare ad una lezione sulle Arti Mistiche. Lo Stregone Supremo non sarà l'unico Vendicatore che potrete incontrare nel campus poiché potrete imbattervi in Iron Man, Captain Marvel, Black Panther, Dora Milaje, Black Widow, Ant-Man e Wasp, i Guardiani della Galassia e Thor.

Senza contare i villain, visto che Loki è noto per causare danni anche da quelle parti. Per quanto riguarda i film Disney, pare che la finestra temporale tra la sala e lo streaming potrebbe accorciarsi.



Tra i prossimi importanti progetti in corso che riguardano soprattutto i live action degli iconici Classici Disney, Josh Gad ha confermato la lavorazione di Il gobbo di Notre-Dame.