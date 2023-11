Disneyland, un ospite è stato arrestato per... Essersi spogliato!

Come riporta Deadline, un ospite del parco di Disneyland ad Anaheim, in California, è stato arrestato e scortato fuori dalle autorità locali dopo essersi spogliato nell'attrazione It's a Small World. Il fatto è avvenuto domenica pomeriggio durante l'intenso fine settimana festivo americano per il Ringraziamento.

Come ha dichiarato un rappresentante del Disneyland Resort, l'ospite è sceso dalla giostra mentre era in movimento e l'attrazione è stata fermata quando gli operatori del parco sono stati informati della situazione. In seguito all'arresto per la segnalazione effettuata al dipartimento di polizia di Anaheim, l'ospite è stato allontanato definitivamente dal parco.

It's a Small World è stata chiusa per circa un'ora per permettere agli operatori di ispezionare l'area. Per fortuna, nessun ospite è rimasto ferito fisicamente e alle ore 15.00 l'attrazione ha ripreso la regolare funzione.

Il video dell'accaduto è diventato virale sui social e mostra l'ospite che cammina senza maglietta all'interno di It's a Small World, una delle attrazioni maggiormente apprezzate del parco: sapevate che in una giostra di Disneyland sono state usate ossa vere, come accadde anche nel film Poltergeist?



In un altro video la persona è seduta e tocca gli animatronic che fanno parte della giostra all'interno dell'area Fantasyland di Disneyland. Nella clip si sentono voci rivolte all'uomo, che viene invitato a fermarsi e a non danneggiare l'attrazione.



Quest'anno il collega europeo Disneyland Paris ha compiuto 30 anni dalla sua apertura al pubblico.