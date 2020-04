Disneyland, entra nel parco chiuso per Guardiani della Galassia: braccato e arrestato

Una persona ha pensato bene che la pandemia di Coronavirus sarebbe stata l'occasione perfetta per sperimentare liberamente Disneyland, e in queste ore si è introdotto nella struttura eludendo la sicurezza.

ABC7 a Los Angeles riferisce che l'imputato è stato avvistato mentre entrava nel parco California Adventure con gli agenti che lo hanno inseguito fino all'attrazione Guardiani della Galassia - Mission: Breakout!, dove è stato arrestato intorno alle 23:00.

Secondo quanto riferito, l'uomo è stato citato per violazione e poi rilasciato, con il sergente Shane Carringer che ha raccontato al NY Daily News: “Sembra che fosse interessato all'area in costruzione. Non ha cercato di spingersi più a fondo nel parco".

Al momento della stesura di questo articolo, i Parchi Disney non hanno ancora fissato una data per la riapertura, avendo esteso la chiusura fino a nuovo avviso. Un precedente rapporto sembrava indicare una potenziale data di riapertura per giugno dato che i parchi hanno iniziato le prenotazioni per le date dall'1 giugno prossimo.

Non è chiaro quanti dipendenti di The Walt Disney Company siano stati colpiti dalla chiusura dei parchi, ma al Disneyland Resort di Anaheim, in California, sono stati licenziati fino a 30.000 lavoratori. Disneyland ha anche confermato che i lavori di costruzione della sua terra ispirata alla Marvel, Avengers Campus, sono stati messi in pausa. La nuova attrazione all'interno del Disney California Adventure Park era originariamente prevista per l'apertura il 18 luglio 2020.