Disneyland è chiuso? Una famiglia ricrea l'attrazione di Pirati dei Caraibi in casa

Mentre attendiamo novità sul fronte reboot dei Pirati dei Caraibi il franchise continua ad essere presente nel cuore dei fan anche grazie ad alcune esperienze esterne al mondo cinematografico, come l'attrazione di Disneyland a tema. Sebbene al momento risulti inaccessibile a causa del Coronavirus, questa famiglia sembra aver ovviato al problema...

Nel video pubblicato su Twitter da brookie_disney (il nome tradisce già un affetto smisurato per l'azienda di Topolino) vediamo infatti la ragazza e la sua famiglia impegnati a creare una versione casalinga dell'attrazione a tema Pirati dei Caraibi.

Ecco quindi i due ragazzi prendere posizione nell'imbarcazione, con tanto di raccomandazioni per la sicurezza, per poi partire alla volta del fantastico mondo dei pirati. La barchetta procede sulle note di un banjo, per poi avventurarsi in un'incredibile discesa accompagnata dalle canzoni tipiche dei lupi di mare. Gli effetti sonori sembrano essere stati ripresi direttamente dall'attrazione ufficiale, e i membri della famiglia si impegnano a rappresentare le varie scene a tema piratesco.

Non c'è modo migliore per trascorrere la quarantena, in effetti, soprattutto se si è fan dei mitici Jack Sparrow, William Turner e Capitan Barbossa. Sicuramente è un buon modo per porre rimedio alla chiusura di Disneyland, contrattempo che sta costando milioni a Disney.