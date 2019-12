Disneyland, il cast in costume si ribella: 'I visitatori ci toccano in modo inappropriato'

Disneyland è il luogo in cui "i sogni diventano realtà", eppure, per i membri dello staff che vestono i panni dei personaggi animati all'interno del famoso parco divertimenti ad Orlando, in Florida, le condizioni lavorative iniziano a diventare problematiche. La causa? Gli stessi visitatori che talvolta oltrepassano i limiti.

Le lamentele arriverebbero soprattutto dagli interpreti di Topolino, Minnie e Paperino, tre dei personaggi cardine del lascito di Walt Disney che in quanto tali sono quelli che ricevono maggiori attenzioni dal pubblico.

Secondo i dati raccolti alle agenzie di vigilanza The AP e The Orlando Sentinel, il malcontento deriverebbe proprio dall'approccio troppo fisico, sia di adulti che bambini, che talvolta è degenerato in vere e proprie percosse e molestie.

Il più famoso degli incidenti vede coinvolto Topolino che si è visto colpire la testa più volte da una turista, la quale voleva solo incoraggiare il nipotino ad avvicinarsi al pupazzo. Il dipendente ha tuttavia riscontrato dolori al collo e alla testa dopo l'accaduto e la vicenda è stata addirittura portata in tribunale.

Per Minnie le cose non sono andate meglio quando un uomo cercò per ben tre volte di approcciarla con fare non proprio disinteressato: una volta identificato il turista e dopo aver scoperto che non era nuovo a molestie a danno delle mascotte, l'uomo è stato bandito da tutti i Walt Disney World.

Persino un dipendente appena maggiorenne nei panni di Paperino ha avuto non pochi problemi con un'anziana visitatrice: "una donna sulla sessantina ha chiesto se poteva baciare Paperino", ha concordato il dipendente, ma la situazione è degenerata dopo che la donna ha iniziato a "toccare e afferrare le braccia, il petto, la pancia e il viso del personaggio."

Insomma, anche in un mondo magico come quello di Disneyland i problemi non mancano di certo.

