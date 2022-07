Disney 100th: le celebrazioni per il centesimo anniversario partiranno in autunno

La Walt Disney Company ha annunciato oggi che la sua celebrazione del 100° anniversario, soprannominata Disney100, prenderà ufficialmente il via in occasione dell'evento annuale dei fan D23 Expo di questo autunno.

I dettagli sui piani dell'azienda non sono stati ancora rivelati, ma siamo sicuri che il colosso dell'intrattenimento abbia in serbo qualcosa di speciale per l'anniversario. Ci sarà anche una nuova offerta digitale dalla divisione parchi.

Un post su D23.com rivela: "Disney100 prende il via al D23 Expo venerdì 9 settembre alle 10:30 con una presentazione epica che include la cerimonia dei premi Disney Legends, con il CEO della Disney Bob Chapek". La Disney, ovviamente, sta pianificando da anni il suo centesimo anniversario. Al D23 nel 2021, la società rivelò il logo per la celebrazione del Disney100.

Nel marzo del 2021 invece, rivelò che The Walt Disney Archives stava creando una mostra sulla storia e l'eredità dell'azienda, che debutterà al The Franklin Institute di Filadelfia nel febbraio 2023. "Insieme alle gallerie, la mostra presenterà un ambiente coinvolgente visivo e sonoro, con storie e personaggi dell'ultimo secolo di The Walt Disney Company".

L'evento segnerà anche il debutto di DisneyMe, un nuovissimo avatar digitale nell'app Play Disney Parks. Gli ospiti potranno "esprimere il loro stile Disney" creando il proprio DisneyMe unico. Intanto, vi ricordiamo che poco tempo fa Bob Chapek è stato confermato nel ruolo di CEO di Disney.

Per concludere, vi rimandiamo alle ultime notizie riguardanti i diritti di Topolino della Disney.