Disney Wish, record da favola: il trailer del Classico Disney è il più visto da Frozen 2!

Quando Jennifer Lee, la direttrice creativa dei Walt Disney Animation Studios, dice che Wish non è un film solo per bambine ma sarà adatto a tutti, bisogna evidentemente crederle, e i numeri fatti registrare dal trailer del film ne sono la prova.

Come condiviso in queste ore da The Hollywood Reporter, infatti, il primo trailer di Wish è stato visto 66,5 milioni di volte su varie piattaforme online, incrementando di quasi 20 milioni di visualizzazioni in più i numeri fatti registrare dal primo trailer teaser del film, uscito ad aprile scorso. Ma il dato ancora più impressionante è che, con questa cifra, il trailer di Wish è diventato il filmato promozionale di maggior successo dei Walt Disney Animation Studios dai tempi di Frozen 2, sebbene al momento non sia stato reso noto di quanto abbia superato il film del 2019.

Tuttavia, è impressionante che Wish sia riuscito a spodestare Frozen 2 dal primo posto di questa speciale graduatoria, cosa che i suoi predecessori (Raya e l'ultimo drago, Encanto e Strange World) non sono stati in grado di fare. Se siete tra i pochi che ancora non l'hanno visto, cliccate qui per godervi il trailer ufficiale di Wish.

Ricordiamo che Wish arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il 22 novembre, per cavalcare l'onda del week-end festivo del Giorno del Ringraziamento. Sfortunatamente, il nostro paese dovrà aspettare un po' di più per vederlo: per saperne di più, scoprite quando uscirà Wish in Italia.