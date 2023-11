Disney Wish, le prime reazioni al nuovo Classico Animato: 'Pura magia'

Wish in Italia arriverà solo a dicembre, ma in Nord-America il 62esimo Classico Animato arriverà molto prima a partire dal prossimo 22 novembre, motivo per cui in queste ore sono già arrivate online le prime reazioni dopo l'anteprima stampa d'oltreoceano.

I tanti pareri che si possono trovare sui social sono a dir poco entusiastici: ad esempio Drew Taylor di The Wrap ha elogiato il modo in cui Wish ha combinato "la tecnologia di nuova generazione con una narrazione senza tempo", anticipando qualcosa di mai visto prima che allo stesso tempo ricorda qualcosa di familiare: "Unendo la tecnologia di prossima generazione con una narrazione senza tempo, 'Wish' non assomiglia a niente che tu abbia visto prima e sembra esattamente il tuo film d'animazione Disney preferito, qualunque esso sia. Una celebrazione della speranza, della comunità e dell'autorealizzazione e di 100 anni di magia Disney. L'ho adorato".

Courtney Howard di Variety ha definito il film "incantevole e abbagliante" sottolineando il modo in cui la Disney "fonde brillantemente tecniche classiche e moderne": "'Wish' è incantevole e abbagliante. Una fiaba ed un'eroina magica e stimolante per una nuova generazione. Sono stata travolta dall'animazione e dallo splendore delle musiche, e da come il film unisca brillantemente tecniche classiche e moderne. Ariana DeBose e Chris Pine sono fantastici." Infine, il critico Jordie Poblete è stato "felicemente sorpreso" da Wish, e ha elogiato il "bellissimo look opaco della sua animazione.

Wish arriverà in Italia dal 21 dicembre prossimo. Per altri contenuti scoprite quali sono i doppiatori italiani di Wish.