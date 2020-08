Disney vuole il suo Ready Player One: arriva un'avventura ambientata nel mondo del cinema

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, Disney ha superato la concorrenza di Warner Bros per aggiudicarsi i diritti di un live-action d'avventura ideato da John Whittington (LEGO Batman - Il film) e ambientato nel "mondo del cinema".

I dettagli sulla trama sono ancora sconosciuti, ma a quanto pare il progetto permetterà alla Casa di Topolino di attingere ai franchise di successo che ha acquisito e sviluppato nel corso degli anni come Marvel, Pixar, Star Wars e la stessa Disney con i suoi indimenticabili classici d'animazione. Un'operazione che potrebbe ricordare in parte Ready Player One di Steven Spielberg e LEGO Batman - Il film e i loro riferimenti alle IP targate Warner Bros.

Il produttore veterano di Jungle Cruise e Dolemite is My Name John Davis si occuperà della produzione insieme al suo partner della Davis Entertainment, John Fox, mentre il regista del film (ancora senza titolo) non è ancora stato rivelato.

Noto per aver lavorato alla sceneggiatura dei film di LEGO Batman e LEGO Ninjango, Whittington attualmente sta scrivendo DC Super Pets, pellicola animata incentrata sugli animali da compagnia appartenenti a noti personaggi come Batman, Superman e Wonder Woman. L'uscita nelle sale di DC Super Pets è stata da poco rinviata al 22 maggio 2022.