Disney vuole comprare la Fox principalmente per gli X-Men e i Fantastici 4

Come ormai saprete, secondo un report, la Walt Disney Pictures ha intenzione/provato ad acquisire la Twentieth Century Fox. Questo avrebbe permesso alla casa di Topolino di poter sfruttare numerose proprietà intellettuali della Fox.

Ora il The Wall Street Journal svela che tra le ragioni che hanno portato la Disney a voler acquisire la Twentieth Century Fox ci sono i personaggi della Marvel in mano a loro: gli X-Men ed i Fantastici Quattro.

Sin dagli anni novanta, la Fox ha in mano i diritti di entrambe le proprietà, e con il lancio della nuova piattaforma digitale della Disney, la casa di Topolino aveva tutta l'intenzione di mettere le proprie mani sul quartetto e i mutanti per produrre nuovi film e serie tv. Per la Disney la priorità è quella di rivaleggiare con Netflix - e non è un caso che il destino dei Defenders sia 'appeso ad un filo' al momento -, e l'idea di incorporare X-Men e i Fantastici Quattro era piuttosto allettante.

Come spiega il The Wall Street Journal, "dopo l'acquisizione, la Disney controllerebbe tutti i personaggi Marvel escluso Spider-Man, ancora di proprietà Sony Pictures, per farli apparire sia nei film che nelle serie tv".

Al momento sembra che la trattative tra Disney e Fox siano finite con un nulla di fatto ma "mai dire mai".