Disney vs scuola elementare: Bob Iger si scusa per la proiezione a pagamento del Re Leone

Come c'insegnano i migliori film d'animazione Disney alla fine il lieto fine arriva per tutti... Ma mai avremmo immaginato che stavolta il vilain sarebbe stata la stessa House of Mouse. Fortunatamente anche stavolta le cose si sono risolte per il meglio e Bob Iger si è scusato con la scuola elementare protagonista dell'incresciosa vicenda.

Recentemente la major dell'animazione è stata travolta da una tempesta mediatica dopo che la Emerson Elementary School si è vista addebitare una salata bolletta in seguito alla proiezione del live action de Il Re Leone.

Nelle ultime ore il CEO Diney si è scusato dal suo account twitter per quanto accaduto e rivolgendosi anche all'associazione genitori-insegnati ha pubblicato il post, che troverete in calce, il quale recita:

"La nostra compagnia @WaltDisneyCo si scusa con la Emerson Elementary School e donerò personalmente l'intero ammontare dell'addebito ad un'associazione di beneficenza."

E se al di sotto del post c'è chi commenta scherzosamente che "chiunque mostri la versione live-action e NON quella animata merita di essere multato", altri esprimono solidarietà alla scuola e suggeriscono di eliminare del tutto la licenza per la visione nelle istituzioni pubbliche, ottenendo in questo modo pubblicità gratuita.

