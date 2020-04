Disney: in vendita due stampe da collezione per Cenerentola e Malefica

Bottleneck Gallery e Eyeland Prints hanno recentemente commissionato due nuove e meravigliose stampe da collezione dedicate a due personaggi celebri dei classici d'animazione Disney: stiamo parlando di Cenerentola e di Malefica (da La bella addormantata nel bosco).

Le stampe in questione sono state realizzate da George Caltsoudas e sono state messe in vendita ieri alla Bottleneck Gallery. Si tratta di edizioni limitate e da collezione, prodotte in soli 125 elementi per ciascuna stampa e dal prezzo di $50 dollari l'una.

La stampa raffigurante Malefica, l'iconico villain de La bella addormentata nel bosco, gioca molto ovviamente sui toni dark del personaggio per creare "un'immagine più accattivante e composta". Mentre le sue linee ondulate si distanziano notevolmente dal tono rinascimentale che ha ispirato i disegni della pellicola, particolare che si può notare dalle ombre e dalle pieghe del vestito di Malefica. Per Cenerentola invece siamo davanti al pieno stile art-deco di Caltsoudas, che mostra il personaggio subito dopo la trasformazione ad opera della fata smemorina con il vestito da ballo che utilizzerà nel corso dell'incontro con il Principe a palazzo reale. I colori pastello rendono perfettamente l'atmosfera sognante della scena, come vista nel film d'animazione del 1950.

Le due stampe sono acquistabili, se ancora disponibili, presso il sito della Bottleneck Gallery.

Rimanendo in casa Disney, l'erede di Walt Disney ha denunciato il comportamento della società, rea di aver licenziato numerosi dipendenti dopo la crisi sanitaria. Secondo l'ereditiera, la manovra così drastica non sarebbe stata necessaria se i dirigenti dell'azienda avessero realmente rinunciato ai propri compensi in favore dei dipendenti. Il taglio di stipendio di Iger e Chapek sarebbe infatti poca cosa se paragonato ai bonus milionari che ogni anno ricevono gli esecutivi e poco fa l'ereditiera si è scagliata contro il consiglio di amministrazione su suo profilo ufficiale Twitter.