Disney+, vedremo più contenuti per adulti in futuro? Le ultime sulla piattaforma streaming

Dopo il recente Disney+ Day, grazie al quale abbiamo scoperto anche l'esatta collocazione di shang Chi nel MCU, è in corso a quanto pare un acceso dibattito tra i dirigenti sull'opportunità di pubblicare un maggior numero di contenuti per adulti. Nei due anni. la piattaforma streaming continua a crescere e ha superato i 118 milioni di abbonati.

Stando a quanto riporta Puck, l'ex CEO della Walt Disney Company Bob Iger, ancora tra i dirigenti, sembra convito dell'attuale linea, mentre il suo successore, Bob Chapek, sembra più interessato a raggiungere un pubblico eterogeneo, alla luce della deludente crescita degli utenti nell'ultimo trimestre.

Secondo Chapek, infatti, sarebbe proprio una mancanza di contenuti più adulti a frenare Disney+, specialmente paragonando la sua offerta a quella delle rivali Netflix e Amazon Prime Video. Non è bastata, a quanto pare, l'introduzione in alcuni paesi del catalogo Star e del parental control, per tenere comunque i bambini al sicuro da materiale potenzialmente dannoso per loro.

Il lancio ufficiale di Disney+ risale al 12 novembre 2019. Come sappiamo, oltre ai classici dell'animazione della Casa di Topolino, sulla piattaforma sono disponibili titoli del catalogo Marvel, Lucasfilm, Pixar, 20th Century Studios. Se non l'avete ancora fatto, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Encanto, l'ultimo classico Disney, che dopo l'uscita nelle sale sarà disponibile anche in streaming dalla vigilia di Natale.