Disney+: in UK Peter Pan, Dumbo e Gli Aristogatti vietati ai minori per contenuti razzisti

Che Disney+ non voglia far sconti in quanto a tematiche come il razzismo lo si era capito già da un po' di tempo: la piattaforma di casa Disney era stata al centro di alcune polemiche relative all'inserimento di un banner apposito all'inizio di film dai contenuti equivocabili, ma con le ultime decisioni sembra volersi spingere ancora oltre.

Il discorso, stavolta, riguarda tre classici dell'animazione come Dumbo, Peter Pan e Gli Aristogatti: i tre film erano già stati argomento di discussione negli ultimi tempi a causa della presenza di sequenze o elementi a sfondo razzista (i nativi americani in Peter Pan, il gatto asiatico ne Gli Aristogatti, una canzone offensiva nei confronti degli schiavi afroamericani per quanto riguarda Dumbo), da cui la decisione presa in queste ultime ore di vietare la visione dei suddetti lungometraggi ai minori di 7 anni.

I tre film, già interessati dal banner di cui sopra per la segnalazione di contenuti offensivi o razzisti, non saranno dunque più disponibili nella sezione della piattaforma dedicata ai più piccoli, che potranno quindi visionarli soltanto in compagnia dei propri genitori. I Classici in questione, comunque, resteranno a disposizione degli altri utenti Disney+, pur senza rinunciare al famoso banner.

La decisione è stata presa in collaborazione con un gruppo di esterni alla compagnia incaricati di valutare se i contenuti rappresentassero o meno un pubblico globale: ad oggi, comunque, la limitazione nella visione dei tre film riguarda soltanto gli utenti britannici, mentre non è ancora chiaro se provvedimenti simili siano in arrivo anche per il resto del mondo.