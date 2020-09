Disney, ufficialmente rinviato il prossimo D23 Expo: ecco quando si farà

Durante lo scorso D23 Expo la Disney aveva sganciato diverse bombe con annunci relativi alle serie tv Marvel Studios per Disney+ e il trailer finale di Star Wars: The Rise of Skywalker, ma per rivivere quelle emozioni adesso i fan dovranno attendere più a lungo.

Questo perché, a causa della pandemia di COVID-19 ancora in corso, la compagnia ha deciso di affrettare i tempi del 'ritorno alla normalità' rinviando ufficialmente l'amatissimo evento dall'estate 2021 all'estate 2022.

Quest'anno abbiamo assistito alla cancellazione di importanti eventi annuali come il Festival di Cannes, il South by Southwest e il San Diego Comic-Con, ma finora non erano arrivati annunci relativo alla cancellazione di manifestazioni del 2021: la Disney ha invece battuto tutti sul tempo, rivelando che l'Expo D23 previsto per agosto prossimo adesso si concretizzerà soltanto l'11 settembre 2022. La decisione è stata condivisa su Twitter, potete vedere il post in calce all'articolo.

Tra l'altro la nuova data scelta per il Disney Expo 2022 risulta incredibilmente vicina a quella della Star Wars Celebration, che invece si terrà il 21 agosto 2022, il che fa supporre che l'evento di settembre potrebbe essere incentrato quasi totalmente sui Marvel Studios. Comunque vada saranno sicuramente giorni di fuoco per gli appassionati, ma per viverli bisognerà attendere un po' più del solito.