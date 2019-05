Disney sta trattando il futuro di Alien con Ridley Scott!

Alien è insieme ad Avatar e pochi altri uno dei franchise targati 20th Century Fox che la Disney ha intenzione di rinnovare in seguito alla storica acquisizione. A confermarlo è lo stesso Ridley Scott, che in una recente intervista ha rivelato che sono in corso discussioni sul futuro del franchise.

"Ad un certo punto capisci che non è andata bene," ha detto Scott parlando con The Hollywood Reporter. "Credo che Alien Vs. Predator fosse un'idea sciocca, non sono sicuro se sia andata bene o male. Ma di sicuro non ha fatto bene alla bestia. Gli avevo detto 'Ascoltate, non possiamo partire da questa cosa, dobbiamo tornare indietro e fare un prequel'. E così è nato Prometheus, che non è stato affatto male. Però è un film senza alieni, a parte il piccolo che vediamo alla fine e che ha mostrato le possibilità. Voglio dire, aveva la silhouette di un alieno, giusto? Il concept originale di Alien è legato unicamente a Madre Natura. E' come se uno scarabeo depositasse le sue uove dentro un insetto ignaro. E così facendo l'uovo diventa l'ospite di questa nuova creatura. E' orribile. Ma era quello che era, e non puoi continuare a ripeterlo perché altrimenti diventa noioso."

Le parole di Scott, che inizialmente aveva intenzione di proseguire la saga prequel iniziata con Prometheus, sono arrivate lo stesso giorno in cui Michael Fassbender ha confermato il suo desiderio di tornare ad interpretare l'androide David in un eventuale sequel di Alien: Covenant.