Disney: trapelano le date per Marvel, Star Wars, Pixar, Stephen King e Avatar fino al 2028

La Disney ha in programma di mantenere un fitto programma di uscite nei prossimi anni e il suo calendario aggiornato, appena trapelato online, illustra nel dettaglio i piani per il prossimo futuro di Marvel, Pixar, Star Wars e Avatar.

Molte delle voci riportate nel documento - che potete trovare in calce all'articolo - non rappresentano nuovi annunci, anche se va almeno sottolineata l'inclusione di The Boogeyman - adattamento di Stephen King - nella lista delle uscite cinematografiche (il film era stato originariamente annunciato come esclusiva di Hulu). Come spesso abbiamo visto fare in passato, poi, la maggior parte dei titoli sono elencati come 'Film senza titolo', specificando solo il franchise d'appartenenza.

A partire dal 2025, la maggior parte dei film sono progetti Marvel, Pixar o Disney senza titolo, sebbene Fantastic Four, Avengers: The Kang Dynasty, Avengers: Secret Wars e i sequel di Avatar siano già stati annunciati con date d'uscita precise. Da notare come i Marvel Studios sembrino ancora intenzionato a pubblicare da tre a quattro film all'anno, almeno fino al 2026, con solo il 2023 caratterizzato da un programma meno fitto: 'solo' tre i film in uscita, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardians of the Galaxy Vol. 3 e The Marvels (guardate il nuovo trailer di Ant Man 3). Il 2024 sarà più impegnativo, con Captain America: New World Order, Thunderbolts, il nuovo Blade con protagonista Mahershala Ali e Deadpool 3.

Per quanto riguarda il franchise Star Wars di Lucasfilm, il focus principale per il momento sembra rimanere la produzione di contenuti per Disney+, con appena due film senza titolo bloccati per dicembre 2025 e dicembre 2027 (uno di questi sarà quasi certamente il nuovo Star Wars di Damon Lindelof), mentre la Pixar rilascerà uno o due film all'anno nel prossimo futuro. Sono in programma anche numerosi film di Searchlight e 20th Century Studios, inclusi i tre sequel di Avatar di James Cameron: il progetto più lontano, a partire da oggi, presente nell'elenco è proprio Avatar 5, prenotato per il dicembre 2028.

