Disney sta per tornare all'animazione tradizionale? I rumor su Barbablù fanno sognare

Il programma della D23 Expo sarà ricchissimo e presumibilmente anche pieno di sorprese, una delle quali potrebbe essere stata appena anticipata da un rumor che sta facendo sognare i fan e secondo il quale la Disney è pronta a tornare all'animazione tradizionale.

Secondo il noto portale The DisInsider, infatti, Disney annuncerà al D23 un film su Barbablù, basato sull'omonimo racconto popolare francese del 1600 scritto da Charles Perrault, che dovrebbe rappresentare un ritorno alle origini per la casa di produzione: stando alle fonti del sito, il progetto sarà realizzato con animazione 2D, sotto la direzione della regista vincitrice dell'Oscar per Frozen, Jennifer Lee, che dal 2018 è stata promossa Chief Creative Officer dei Walt Disney Animation Studios. Per l'autrice sarebbe il primo lavoro di regia da Frozen II, dopo che ultimi anni ha lavorato come produttrice esecutiva di Raya e l'ultimo drago e di Encanto.

Se le indiscrezioni sulla natura del film dovessero rivelarsi corrette, allora Barbablù sarà il primo film d'animazione tradizionale della Disney da La principessa e il ranocchio: prima di quel titolo, la Disney aveva già iniziato a dimenticare l'animazione 2D, utilizzata precedentemente nel 2004 con Mucche alla riscossa (per rivivere la storia della Disney, recuperate l'elenco di tutti i 60 Classici Disney).

Sicuramente ne sapremo di più nei prossimi giorni, con la D23 fissata per il week-end del 9 settembre. Nel frattempo, diteci che cosa ne pensate nella sezione dei commenti.