Disney, Topolino e il più grande crossover di sempre nel trailer di Once upon a studio

Per continuare le celebrazioni dei 100 anni della Disney, lo studio ha svelato l'emozionante primo trailer ufficiale di Once upon a studio, uno speciale crossover che avrà per protagonista il personaggio più iconico del mondo Disney, Topolino.

Il filmato, disponibile come sempre nel player all'interno dell'articolo, inizia con una ripresa live-action dell’atrio dell’edificio di Disney Animation, mentre un giovane dipendente chiacchiera con la leggenda Disney Burny Mattinson, che entrò nello studio da adolescente nel 1953 e vi rimase fino alla sua morte avvenuta quest’anno. Successivamente, prende vita un quadro appeso al muro raffigurante Topolino: al famoso topo dello studio si aggiunge poi una lunga lista di personaggi dei film d'animazione Disney, inclusi personaggi disegnati a mano di film come La carica dei 101 e La bella e la bestia fino a film animati al computer come Zootropolis ed Encanto. Anche Asha, la protagonista del nuovo classico Disney Wish doppiata dalla vincitrice del premio Oscar Ariana DeBose, fa la sua apparizione nel filmato, col personaggio che si unisce a tutti gli altri per una foto di gruppo.

In tutto, circa 40 doppiatori sono tornati per Once upon a studio, tra cui Paige O'Hara (Belle di La Bella e la Bestia), Dwayne Johnson (Maui di Moana) e Josh Gad (Olaf di Frozen). I realizzatori del film hanno riferito che le animazioni del cortometraggio è stata creata totalmente da zero, e i filmati d'archivio sono stati utilizzati solo per recuperare i suoni originali di artisti e doppiatori oggi scomparsi, come ad esempio Cliff Edwards, la voce del Grillo Parlante nel classico animato Disney del 1940 Pinocchio.

Once Upon a Studio sarà presentato in anteprima il 15 ottobre su ABC e sarà proiettato nei cinema insieme a Wish, che in Italia uscirà il 21 dicembre.