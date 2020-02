La Disney ha tagliato dal remake live-action di Mulan la celebre scena di un bacio

L'Hollywood Reporter ha ufficialmente confermato che la Disney ha tagliato la celebre scena di un bacio da Mulan, nuovo titolo dell'etichetta dei remake live-action della compagnia in uscita a marzo.

La versione animata del film è stata rilasciata nel 1998, ma a causa di alcuni aggiornamenti apportati alla storia originale lo studio ha dovuto modificare un dettaglio dopo i test-screening in Cina, il cui pubblico ha giudicato la sequenza in questione troppo irriverente nei confronti del mito cinese (e della cultura cinese in generale) su cui si basa la storia di Mulan.

Fin da quando la Disney ha annunciato il remake live-action di Mulan, lo studio si è concentrato sul realizzare un film che potesse piacere specificatamente agli spettatori cinesi, che come sappiamo in questi anni è diventato un mercato fondamentale nel panorama del box office mondiale (ma dovremo vedere come influirà l'epidemia Coronavirus sugli incassi): fra i primi passi compiuti la Disney è stato quello di assicurarsi un cast completamente asiatico, a partire ovviamente dalla protagonista Liu Yifei. Il live-action ha anche abbandonato tutti i numeri musicali del film d'animazione, con una partitura di versioni strumentali di quelle canzoni, e come noto non ci sarà Mushu, il drago mitologico che nel film del 1998 serviva da spalla comica alla protagonista.

Come ricorderete - nel caso foste nati in questo millennio, ve lo diciamo adesso - il film d'animazione presentava anche una storia d'amore tra Mulan e Li Shang, ma Disney ha confermato che Shang non sarà nell'adattamento live-action. Invece, l'interesse sentimentale di Mulan sarà Chen Honghui (Yoson An), e originariamente nella prima parte del film i due dovevano condividere un bacio. THR, tuttavia, afferma che dopo che la Disney ha testato il film con un pubblico cinese, i dirigenti locali hanno consigliato ai produttori di tagliare il bacio. La regista di Mulan, Niki Caro, ha dichiarato: "È stato bellissimo girare quella scena, ma l'ufficio cinese ha dichiarato: 'No, non puoi, il popolo cinese non vedrà di buon occhio questa sequenza', quindi l'abbiamo eliminata."

Il bacio è stato tagliato da tutte le versioni del film, e non solo da quella destinata al mercato cinese. Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un nuovo teaser di Mulan.