Disney tace su Jonathan Majors: quali sono gli scenari possibili? Proviamo a fare un riepilogo sulla situazione dell'attore e sul futuro del Marvel Cinematic Universe senza il suo Kang il Conquistatore.

In base agli ultimi aggiornamenti dal tribunale, nonostante il verdetto di colpevolezza Jonathan Majors potrebbe evitare una condanna in carcere ma come sappiamo l'attore è stato ufficialmente licenziato dai Marvel Studios, che lo avevano scelto per interpretare il nuovo villain del MCU Kang il Conquistatore nella Saga del Multiverso.

Gli scenari possibili al momento sembrano solo due: il primo e il più semplice è ovviamente quello del recasting, con un nuovo attore chiamato a sostituire Jonathan Majors nei panni di Kang il Conquistatore, una pratica certamente scomoda per 'il grande disegno Marvel' ma già utilizzata in passato, per quanto raramente (l'esempio più in vista e importante è quello di Edward Norton/Mark Ruffalo per Hulk, ma non è l'unico), e comunque resa 'narrativamente credibile' anche dal contesto del Multiverso; la seconda potrebbe essere quella di abbandonare la storyline di Kang e introdurre un nuovo villain, ma in base alle indiscrezioni 'sappiamo' che i Marvel Studios vogliono continuare a puntare su Kang per averlo come villain di Avengers 5 e Avengers 6.

La possibilità più concreta sembrerebbe un mix dei due scenari: un recast per Kang e un ridimensionamento del ruolo del villain, dato che inizialmente Jonathan Majors era stato assunto per comparire in tantissimi film e serie tv MCU nei panni di numerose varianti del personaggio. In ogni caso, comunque, ci si aspettano aggiornamenti ufficialità a stretto giro, dato che la sceneggiatura di Avengers 5 è in lavorazione proprio in questo momento.

Per altri contenuti scoprite i nuovi dettagli sul futuro della Saga del Multiverso emersi in queste ore.