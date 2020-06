Disney, svelata la grande donazione in favore del movimento Black Lives Matter

La Walt Disney Co. ha donato 5 milioni di dollari in supporto di quelle organizzazioni no-profit che si occupano di giustizia sociale, con 2 milioni di questi devoluti alla NAACP, viste le attuali proteste sorte dopo l'omicidio di George Floyd da parte delle forze di polizia di Minneapolis, che ha poi dato il là al movimento Black Lives Matter.

La compagnia ha specificato in un comunicato che il suo obiettivo è quello di "migliorare ulteriormente il loro lungo rapporto lavorativo promuovendo la giustizia sociale eliminando così le disparità e la discriminazione razziale attraverso i loro programmi educativi". Floyd è morto nel corso del Memorial Day e questo avvenimento ha scatenato le proteste contro il razzismo diffuso in America in varie parti degli Stati Uniti; oltre alla Disney sono state diverse le compagnie che attraverso donazioni, comunicati e gesti simbolici hanno espresso la loro adesione alla causa e alla lotta contro il razzismo. La ABC, sempre di proprietà Disney, nella sua programmazione ha inserito diversi speciali per analizzare e documentare la protesta dei cittadini.

"La morte di George Floyd ha costretto ancora una volta la nostra nazione a confrontarsi con la lunga serie di ingiustizie che la gente nera ha sofferto in America ed è fondamentale rimanere uniti, parlare forte e fare ogni cosa in nostro potere per assicurarsi che atti di violenza e razzismo non siano mai tollerati", ha dichiarato il CEO di Disney Bob Chapek. "Questi 5 milioni supporteranno questi sforzi e sosterranno le organizzazioni no-profit come il NAACP che hanno lavorato senza sosta per garantire a tutti la stessa giustizia sociale".

La compagnia ha affermato che la donazione è parte del loro impegno già preso in precedenza a favore delle cause riguardanti la giustizia sociale e che da sempre fornisce gli strumenti, ad esempio agli studenti.