Disney svela la nuova canzone originale di Christina Aguilera per Mulan

L'account ufficiale di Disney Music ha diffuso in rete il video di "Loyal Brave True", nuovo brano originale cantato da Christina Aguilera per il live-action di Mulan in arrivo a breve anche nelle sale italiane

La Casa di Topolino ha inoltre confermato che è in arrivo anche la nuova versione di "Reflection" (conosciuta da noi come "Riflesso"), la canzone cantata dalla Aguilera nel film originale del 1998 il cui ritorno è stato svelato nei giorni scorsi dalla stessa pop star.

"Il film Mulan e la canzone 'Reflection" coincidono con il mio primo contratto discografico" ha detto la cantante. "È incredibile tornare a far parte di un film così ricco di forza e significato, un significato che ha passato la prova del tempo: rimanere fedeli a se stessi, essere ciò che sei, e vivere senza paura. La mia nuova canzone, 'Loyal Brave True', rappresenta il perfetto equilibrio tra forza e vulnerabilità."

Cosa ne pensate del nuovo brano? Fatecelo sapere nei commenti. Vi ricordiamo che, nonostante i molti rinvii causati dall'emergenza Coronavirus, l'uscita di Mulan in Italia al momento è ancora fissata al prossimo 26 marzo, un giorno prima della release oltreoceano per cui è previsto un debutto de 85 milioni di dollari.

