Disney svela la prima canzone originale di Frozen II - Il segreto di Arendelle!

Disney ha diffuso in rete un nuovo sguardo ufficiale a Frozen II - Il segreto di Arendelle svelando la prima canzone originale che proverà a replicare il successo mondiale di "Let it Go".

Nel filmato, che potete trovare comodamente all'interno della notizia, i protagonisti Elsa, Anna e Kristoff sono pronti ad intraprendere un viaggio oltre i confini di Arendelle - "In to the Unknown", come suggerisce il titolo della canzone cantata dalla splendida voce di Idina Menzel.

In questo sequel, diretto nuovamente dalla direttrice creativa di Walt Disney Animation Studios, Jennifer Lee, l'azione si sposterà al di fuori del mondo esplorato nel primo capitolo uscito nel 2013. "In 'Frozen Elsa aveva paura che i suoi poteri fossero troppo per il mondo. In Frozen 2 deve sperare che siano abbastanza" si legge nella sinossi ufficiale che accompagna il teaser.

La versione italiane di Frozen II - Il segreto di Arendelle vedrà il ritorno del cast vocale composto di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 27 novembre. Le ultime previsioni del box office parlano di un potenziale esordio da 125 milioni di dollari nei soli Stati Uniti.

Che ve ne pare di questa prima canzone? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi rimandiamo al recente trailer ufficiale di Frozen 2.