La Disney ha superato gli 8 miliardi al box office nel corso del 2019, e non si fermerà

A fine luglio la Disney ha stabilito il nuovo record per l'incasso complessivo di uno studio in anno, superando la cifra di $7,61 miliardi stabilita dalla Disney stessa nel 2016.

In un successivo articolo di approfondimento vi avevamo comunque anticipato che la major avrebbe continuato ad aggiornare questo nuovo record fino alla fine del 2019 grazie alle nuove uscite come Frozen e Star Wars IX, ma ovviamente ci sono ancora molti film Disney nelle sale di tutto il mondo e la cifra totale sta continuando a salire.

Nella notte il botteghino complessivo dell'anno per la Disney ha varcato la soglia degli $8 miliardi: ad annunciarlo il ceo della compagnia Bob Iger, che una un rapporto sulle entrate per gli azionisti ha dichiarato: "Vorrei congratularmi con i Walt Disney Studios per aver raggiunto gli $8 miliardi di dollari al botteghino globale quest'anno - un nuovo record del settore - grazie alle prestazioni stellari dei nostri film Marvel, Pixar e Disney".

L'anno record della Disney è stato alimentato da The Lion King, Captain Marvel e Aladdin - tutti e tre hanno superato il miliardo di dollari a livello globale, mentre Avengers: Endgame come sappiamo ha fatto addirittura meglio con $2,7789 miliardi, superando perfino Avatar di James Cameron diventando il più alto incasso nella storia del cinema.

Tra i primi sei incassi più alti dell'anno al botteghino globale Disney occupa ben cinque slot, con l'unica eccezione rappresentata da Spider-Man: Far From Home, distribuito dalla Sony.

Avengers: Edngame - $ 2,79 miliardi

Il Re Leone - $ 1,20 miliardi

Captain Marvel - $ 1,12 miliardi

Spider-Man: Far From Home (Sony) - $ 1,07 miliardi

Aladdin - $ 1,02 miliardi

Toy Story 4 - $ 961,5 milioni

Avendo già raggiunto gli $8 miliardi ad agosto, sembra sempre più probabile che la major riuscirà nell'impresa impensabile di superare i $10 miliardi a livello globale in un singolo anno: guardando il calendario delle uscite, infatti, la Disney ha ancora tre potenziali grandi successi, ovvero Maleficent: Mistress of Evil (ottobre 2019), Frozen 2 (novembre 2019) e ovviamente Star Wars: The Rise of Skywalker (dicembre 2019).