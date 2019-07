La Disney supera il proprio record al box office con 7.67 miliardi nel 2019

Grazie soprattutto agli incassi di Aladdin, di Toy Story 4, del nuovo arrivato Il Re Leone e soprattutto Avengers: Endgame, la Disney ha stabilito il nuovo record per l'incasso totale più alto per uno studio cinematografico nel corso di un singolo anno.

Dopo questo fine settimana, la società ha infatti superato quota $7,67 miliardi in tutto il mondo, aggiornando il proprio record di $7,61 miliardi incassati nel 2016. Sempre questo fine settimana è stato stabilito anche un altro record, dato che la Disney è diventata il primo studio a raggiungere i 5 miliardi di dollari all'estero con circa $5,09 miliardi di dollari.

Il risultato dello studio è particolarmente significativo considerando che a) siamo ancora soltanto a luglio, e soprattutto che b) la Disney ha ancora ben tre assi nella manica di cui tener conto, vale a dire Frozen 2, il sequel di Maleficent e ovviamente Star Wars: The Rise of Skywalker, tutti in uscita entro la fine dell'anno.

La compagnia vanta già ad oggi cinque dei sei film più importanti dell'anno a livello globale con Avengers: Endgame ($2,79 miliardi), Captain Marvel ($1,1 miliardi), Aladdin ($1 miliardo), The Lion King ($962 milioni) e Toy Story 4 ($917 milioni). Tre dei suoi film hanno già superato $1 miliardo al botteghino mondiale, con The Lion King e Toy Story 4 che dovrebbero unirsi al club nei prossimi giorni.

(Il sesto film sarebbe Spider-Man: Far From Home, distribuito da Sony Pictures, a quota $1,03 miliardi).

Da quando ha acquisito ufficialmente le attività cinematografiche di Fox all'inizio di quest'anno, Disney detiene oltre il 40% della quota di mercato nazionale, più del doppio dei suoi concorrenti più vicini, Warner Bros. e Universal, ciascuno con circa il 13%.

