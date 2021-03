Disney+ supera i 100 milioni di iscritti, Bob Chapek: 'Vogliamo investire ancora'

Disney+ è cresciuta in maniera incredibile nel giro di appena un anno: la piattaforma streaming della House of Mouse ha raggiunto risultati forse non imprevedibili ma sicuramente più che soddisfacenti, come confermano anche i numeri comunicati in queste ore dal CEO di The Walt Disney Company Bob Chapek.

Secondo i numeri riportati da Chapek, infatti, Disney+ ha ufficialmente sfondato il numero dei 100 milioni di iscritti in tutto il mondo: un traguardo incredibilmente importante per una piattaforma partita da così poco tempo e con tante concorrenti già operative da un bel po' di anni.

"L'enorme successo di Disney+, che ha appena superato i 100 milioni di iscritti, ci ha spinti a voler essere ancora più ambiziosi, aumentando sensibilmente i nostri investimenti in produzioni di altissima qualità. Infatti abbiamo fissato un traguardo di più di 100 nuovi titoli annuali, includendo Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars e National Geographic. Il business direct-to-consumer resterà la priorità della nostra compagnia, e il continuo arrivo di nuovi contenuti ne alimenterà la crescita" sono state le parole di Chapek.

