Disney+, super offerta per i nuovi abbonati: iscrivetevi al prezzo di un caffè!

A settembre, la piattaforma di streaming on demand Disney+ offrirà una promozione di durata limitata, giusto in tempo per il debutto di nuovi contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e altro ancora.

A partire dal 6 settembre e fino al 20 settembre, i nuovi clienti e coloro che riattiveranno la sottoscrizione potranno abbonarsi a Disney+ al prezzo di 1,99 euro al mese per tre mesi – con un risparmio totale per tre mesi di 21 euro rispetto all’attuale prezzo mensile: l'unica cosa che dovrete fare - oltre a rinunciare alla spesa per due caffè - è visitare il sito che trovate nel link in calce all'articolo nella sezione dedicata alla fonte.

Gli abbonati avranno accesso ai contenuti più amati dai fan di The Walt Disney Company e potranno vedere i titoli più recenti e in uscita, tra cui l’ultima serie targata Lucasfilm Star Wars: Ahsoka, la rivisitazione in live action de La Sirenetta, i cortometraggi che vedono protagonista il dispettoso alberello combinaguai in I Am Groot (seconda stagione), l’ultimo acclamato film Pixar Elemental e Bertie Gregory: a tu per tu con gli animali di National Geographic, ma anche la seconda stagione di The Bear e la terza stagione di Only Murders in the Building, oltre alla nuova stagione di Italia’s Got Talent disponibile a cadenza settimanale dallo scorso 1° settembre, per la prima volta su una piattaforma streaming.

Continuate a seguirci per tutte le prossime novità dedicate al mondo di Disney+.