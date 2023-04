Disney, Strange World è stato il più grosso flop del 2022 (più di Lightyear e Babylon)

In queste ore Deadline ha pubblicato la top 5 di cui nessun vorrebbe far parte, quella dedicata ai peggiori flop commerciali dello scorso anno: per il 2022, il primo posto è andato allo sfortunato Strange World - Un mondo misterioso, ufficialmente il 61esimo Classico Disney.

Secondo i calcoli del sito il film d'animazione, incentrato su una famiglia di esploratori, i Clades, che si ritrova in un mondo alieno e pieno di meraviglie, ha segnato una perdita di ben -153 milioni di dollari per la Disney, mancando completamente l'appuntamento con la tradizionale uscita del week-end festivo da cinque giorni negli Stati Uniti per la Festa del Ringraziamento: nonostante un lancio da record da 18,8 milioni per Disney Animation in quelle date, infatti, l'entusiasmo per il film si è spento immediatamente, con la Disney che ha dirottato Strange World sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ appena un mese dopo, il 23 dicembre. Un primo posto 'telefonato', questo, dato che già al momento dell'uscita si era parlato di Strange World come del peggior flop della storia della Disney.

Il secondo film più flop del 2022, e anche il primo tra i live-action, è Amsterdam di David O. Russell, che nonostante un cast stellare che includeva Margot Robbie, Christian Bale, John David Washington, Taylor Swift, Chris Rock, Anya-Taylor Joy e Rami Malek non è riuscito ad attirare gli spettatori necessari a rientrare nelle spese di produzione (tra 50 e 80 milioni: e a parte Bale, pagato come da normale cachet 5 milioni di dollari, le altre star hanno accettato una paga più bassa per lavorare con il regista pluri-nominato agli Oscar. La perdita in questo caso è stata di -108 milioni, suddivisi tra New Regency e Disney (ma Disney ha solo distribuito, quindi quasi tutta la perdita è di Regency).

Seguono al terzo, al quarto e al quinto posto rispettivamente Lightyear della Pixar (-106 milioni), Devotion di Black Label/Sony (-89 milioni) e Babylon di Damien Chazelle, prodotto e distribuito da Paramount (-87 milioni).