Disney: Steve Jobs è stato fondamentale nell'acquisizione della Marvel

Il dominio di Marvel Studios è stato determinato anche dall'investimento di Walt Disney Company, che anni fa ha acquisito Marvel, contribuendo alla nascita di un impero. E secondo quanto dichiarato da Bob Iger, l'influenza di un'icona come il guru della Apple, Steve Jobs ha aiutato non poco la conclusione positiva di questa acquisizione.

Il genio di Jobs ha contribuito pesantemente a condurre in porto l'operazione, che ha aiutato in seguito Marvel Entertainment a salire ai vertici del botteghino.

Bob Iger, presidente della Disney, ha parlato così dell'argomento a Vanity Fair:"Nel 2009, dopo la nostra acquisizione della Pixar, eravamo interessati all'acquisizione della Marvel, quindi ho incontrato Steve e l'ho inserito nell'affare. Affermò di non aver mai letto un fumetto in vita sua, odiandoli più di quanto odiasse i videogiochi, quindi ho portato con me un'enciclopedia dei personaggi Marvel per spiegargli l'universo e mostrargli cosa avremmo potuto comprare.

Trascorse dieci secondi a guardarlo e poi disse 'Questo è importante per te? Lo vuoi davvero? Questa è un'altra Pixar?'. Gli dissi che non ero sicuro fosse un'altra Pixar ma avevano un grande talento nell'azienda. Gli ho chiesto se fosse disposto a contattare Ike Perlmutter, CEO della Marvel e azionista di controllo, garantendo per me. Più tardi, dopo aver concluso l'affare, Ike mi confessò che aveva ancora qualche dubbio e che la telefonata di Steve fece grande differenza. Gli disse che ero un uomo fedele alla parola data ed ero grato a Steve perché lo faceva come amico e non come membro più influente del nostro consiglio".



L'acquisizione della Marvel da parte di Walt Disney Company si aggirò intorno ai 4 miliardi di dollari. Il binomio ha contribuito incredibilmente all'ascesa del Marvel Cinematic Universe. Ora sta per arrivare la piattaforma Disney+ con tante serie tv e diversi classici d'animazione.