Da Disney+ a Star Wars, le risposte più attese dai giorni di D23 Expo

La convention D23 Expo di quest'anno, in programma nei prossimi giorni ad Anaheim in California, sarà per i fan della Disney qualcosa di completamente nuovo rispetto al passato. Grandi cambiamenti sono infatti all'orizzonte, con nuovi assetti aziendali e un attesissimo debutto.

Dallo scorso 20 marzo, infatti, è effettiva l fusione con la Fox - il che significa che Disney ha messo le mani su serie come I Simpson. Sul versante cinematografico, la Disney esce da un anno trionfale grazie a Toy Story 4, Aladdin e la conclusione della Infinity Saga del MCU. Inoltre, cresce l'attesa per il lancio di Disney+, la piattaforma streaming che sembra destinata a rivoluzionare il settore.

Ecco quindi le domande più importanti a cui la D23 dovrà rispondere.

Quanti abbonamenti triennali a Disney+ saranno venduti?

Per un periodo limitato, i partecipanti alla convention e i mebri D23 Gold potranno sottoscrivere un abbonamento triennale con uno sconto di 23 dollari all'anno. Sembra una mossa efficace per assicurarsi subito un buon numero di spettatori, ma quanto influirà sul pacchetto che comprende anche ESPN+ e Hulu?

Ci sarà un trailer del nuovo Star Wars?

Star Wars: L'ascesa di Skywalker uscirà il 20 dicembre, quindi è lecito aspettarsi qualche succosa anticipazione al D23. Potrebbe inoltre esserci qualche annuncio sui progetti degli showrunner di Game of Thrones, David Benioff e D.B. Weiss, per la nuova trilogia.

Arriveranno gli X-Men? E uscirà Spider-Man?

Dopo il mancato accordo tra Disney e Sony i fan temono per il futuro di Spider-Man nel MCU, in cui però, grazie a Fox, potrebbero entrare gli X-Men e i Fantastici 4. Qualunque novità al riguardo, anche di progetti a lungo termine, sarebbe intrigante.

I Simpson attireranno un pubblico più anziano?

Sempre grazie alla fusione con Fox, saranno disponibili su Disney+ le 30 stagioni dei Simpson e la programmazione di Nat Geo. L'irriverente famiglia di Spingfield, in particolare, sembra adatta al pubblico di tutte le età. Vedremo se riuscirà ad attirare il pubblico più maturo.

Questi sono i film disponibili al lancio di Disney+, che sbarcherà anche in Europa il 12 novembre.