Disney: da Star Wars a Frozen 3 passando per Alien, il recap di tutti i nuovi annunci

Vi sarete sicuramente accorti che nelle ultime ore il mondo Disney è stato scosso da numerosi nuovi annunci, arrivati grazie ad una recente conferenza con gli investitori durante la quale il presidente Bob Iger ha svelato i piani per il prossimo futuro dell'azienda.

Durante la riunione sugli utili del primo trimestre del 2024 dello studio, la Disney ha svelato innanzitutto una serie di nuove date di uscita: con una mossa sorprendente, lo studio ha annunciato di aver completato in gran segreto il sequel di Oceania, con il secondo capitolo che uscirà inaspettatamente già quest'anno, più nello specifico dal 27 novembre 2024. Si tratta della nuova versione della serie tv di Oceania precedentemente annunciata per Disney+, progetto che evidentemente in corso d'opera è stato modificato per diventate un film per il grande schermo. Oltre alla notizia sul sequel di Oceania, la Disney ha anche confermato le date d'uscita di Zootopia 2, Frozen 3 e Toy Story 5, che arriveranno rispettivamente il primo nel 2025 e gli altri due nel 2026.

Passando a Marvel e Star Wars, nel corso della riunione Bob Iger ha anche confermato la data d'uscita di The Mandalorian & Grogu, che uscirà il 22 maggio 2026 diventando così il primo dei tanti nuovi film di Star Wars in uscita, mentre i documenti forniti agli azionisti hanno rivelato che, almeno per il momento, Avengers: The Kang Dynasty non ha cambiato titolo, né data d'uscita.

Infine, parlando delle altre proprietà Disney, Bob Iger ha anche confermato il titolo di Alien: Romulus per il nuovo capitolo della saga cinematografica di Alien, in arrivo il 16 agosto.