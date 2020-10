Disney spiega in quale ordine guardare i film del Marvel Cinematic Universe: ecco la lista

Siete appena entrati nel Marvel Cinematic Universe e non sapete da dove iniziare? Volete somministrarvi un mastodontico rewatch a base di supereroi ma non ricordate l'ordine di visione corretto? Niente paura, Disney+ arriva in vostro soccorso con una lista completa che mette un po' di ordine nell'universo.

Nell'immagine che potete vedere in basso sono presenti 20 film Marvel, disposti nell'ordine cronologico corretto. Si parte da Captain America: Il Primo Vendicatore fino ad arrivare alla resa dei conti finale di Avengers: Endgame. Dato che si tratta della lista ufficiale per orientarsi all'interno del catalogo Disney+, sono stati esclusi L'incredibile Hulk, Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home, i cui diritti sono in mano ad altre case di produzione. Di seguito vi riportiamo la lista:

Captain America: The First Avenger

Captain Marvel

Iron Man

Iron Man 2

Thor

The Avengers

Thor: The Dark World

Iron Man 3

Captain America: The Winter Soldier

Guardians of the Galaxy Vol. 1

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Avengers: Age of Ultron

Ant-Man

Captain America: Civil War

Black Panther

Doctor Strange

Thor: Ragnarok

Ant-Man and the Wasp

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Trattandosi di un universo narrativo condiviso, molto spesso troviamo riferimenti a fatti accaduti nei film precedenti, per cui è indispensabile una strategia di visione adeguata. Le vicende di Hulk si svolgono dopo Iron Man, visto che Tony Stark appare nel finale, mentre Homecoming è ambientato dopo Captain America: Civil War e Far From Home dopo il finale di Endgame.

Siete d'accordo con l'ordine proposto? Dato che il 2020 è stato un pessimo anno per il MCU potrebbe valere la pena guardare tutto da capo per stabilire il giusto ordine ed accogliere i film della nuova fase (a partire da Black Widow) con le idee chiare.