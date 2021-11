Disney spenderà 33 miliardi di dollari nel 2022! Quanti film e serie tv arriveranno?

Come pubblicato da diversi media nelle ultime ore, Disney ha scelto di spendere circa 8 miliardi di dollari in più per i contenuti nel 2022. Nel suo report annuale presentato alla SEC, Disney ha dichiarato che avrebbe speso circa 33 miliardi di dollari in contenuti nel prossimo anno fiscale, iniziato il 1° ottobre. Ecco tutti i dettagli.

Dopo gli annunci del Disney+ Day, ora qualche numero sull'attualità della major. Nel 2021 Disney ha speso circa 25 miliardi di dollari e l'aumento del budget è in gran parte dovuto all'aumento degli investimenti della major nello streaming, nonché alle commissioni più elevate per i diritti sportivi, incluso il nuovo accordo NHL e l'imminente accordo NFL, che inizierà nel 2023.



"L'aumento è guidato da una maggiore spesa per supportare il nostro DTC in espansione e generalmente non presuppone interruzioni significative della produzione a causa del COVID-19" ha scritto Disney in una nota.

Nel report diffuso, Disney ha dettagliato la sua produzione per il prossimo anno: la divisione Disney's Studios prevede di distribuire 50 titoli, coprendo sia le uscite cinematografiche che il direct-to-streaming mentre la divisione General Entertainment prevede di produrre o commissionare 60 serie non scritte, 30 serie comedy, 25 serie drammatiche, 15 docuserie/serie limitate, 10 serie animate e 5 per i film tv.



Disney+ nell'ultimo trimestre ha fatto registrare 2,1 milioni di abbonati in più, il dato più basso da quando è stata inaugurata la piattaforma.



