Disney in spagnolo: guardate gli strani titoli dei film in questo quiz

Paese che vai, classico Disney che trovi: anche se siete dei veri fan e sapete tutto di film storici come Cenerentola, Il Re Leone, Lilli e il Vagabondo, forse non conoscete tutti i divertenti titoli spagnoli.

Il quiz di BuzzFeed è completamente dedicato ai più famosi cartoni animati prodotti dall'azienda di Topolino e vi vengono messe di fronte quattro possibili opzioni di risposta. Data la vicinanza tra lo spagnolo l'italiano, alcuni quesiti sono facilmente intuibili e titoli come La bella y la bestia, La Sirenita, El Rey Leon, La Dama y el Vagabundo fanno sicuramente accendere la lampadina in tutti noi.

Vi sfidiamo a rispolverare tutte le competenze scolastiche e l'abilità maturata durante la visione di Zorro per capire a cosa si riferiscono Bichos: una aventura en miniatura, Enredados, La Cenicienta e Intensa Mente. Essendo abituati alla versione italiana o inglese, suona davvero strano pensare di riferirsi a certi classici con un titolo completamente diverso. Un primo passo per imparare una lingua così diffusa, e potrebbe essere divertente riguardare i film più iconici in spagnolo, magari sfruttando l'occasione offerta dalla nuova piattaforma Disney, sulla quale almeno le produzioni più recenti sono disponibili in moltissime lingue diverse.

Fateci sapere se siete riusciti ad indovinarli tutti, o se nel provarci vi siete infuriati come un certo personaggio rosso di Intensa Mente... Nel frattempo alcuni rumor indicano che è in produzione il live action di Atlantis, mentre il goffo Pippo ha compiuto 88 anni.