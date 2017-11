Disney sotto accusa: il famoso brano "Let it Go" di Frozen, sarebbe un plagio

Laè sotto accusa per aver, apparentemente, copiato un brano per Frozen - Il Regno di Ghiaccio. Let it Go , la canzone che ha fatto sognare milioni di bambine in tutto il mondo, pare essere una copia di una composizione già esistente, di un cantante cileno.

Frozen - Il Regno di Ghiaccio, è famoso anche per la sua fantastica colonna sonora, che culmina con il brano Let It Go, cantato da Elsa quando decide di creare il suo regno fuori Arendelle. Ora arriva l'accusa, da parte del cantante cileno Jaime Ciero, di plagio verso la Disney. Lui è l'autore del brano Volar, del 2008 che, secondo la sua opinione, è la canzone che Demi Lovato, Idina Menzel e la Disney avrebbero copiato.

"Volar è un successo a livello internazionale, è stata ascoltata milioni di volte ed è finita in tante classifiche tra le canzoni maggiormente ascoltate. Le somiglianze, innegabili, riguardano combinazioni, strutture, melodie, attacchi, testi, temi e anche produzione".

Ciero reclama una parte degli introiti derivanti dalla distribuzione della pellicola, della musica e della campagna marketing. Let it Go ha vinto un Oscar, un Grammy Award ha venduto 11 milioni di copie nel mondo.

Vi postiamo la versione di Ciero e quella originale, a voi il giudizio: si somigliano?