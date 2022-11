Disney / Sony: problemi per i diritti di due personaggi chiave di Spider-Man!

Come ben sapete, i diritti cinematografici di alcuni personaggi dei fumetti Marvel hanno spesso creato problemi a due importantissime case di produzione: Disney e Sony Pictures. Il caso più importante nel corso degli anni è stato sicuramente quello legato a Spider-Man, che solo in un secondo momento è entrato a far parte del MCU dei Marvel Studios.

Ma come riportato da The Direct, Sony e Disney non avrebbero ancora raggiunto un accordo su due personaggi chiave dell'Universo dell'Uomo Ragno. Stiamo parlando di Wilson Fisk (alias Kingpin) e Jessica Drew (alias Spider-Woman), che sarebbero apparentemente bloccati nel Limbo delle co-proprietà dei due studi.

Dopo aver preso parte alla serie Marvel/Netflix "Daredevil", il Kingpin interpretato da Vincent D'Onofrio è tornato a far parte del MCU nel finale della serie Disney+ "Hawkeye". Inoltre, sappiamo che il noto villain sarà nella serie tv di "Echo" e in quella di "Daredevil: Born Again".

Per quanto riguarda Spider-Woman, Issa Rae doppierà il personaggio nel film animato Spider-Man: Across the Spider-verse nel 2023, mentre una versione live-action potrebbe fare il suo debutto in "Madame Web". Nei fumetti, Jessica Drew ha avuto un ruolo fondamentale in "Secret Invasion", il celebre arco narrativo che i Marvel Studios adatteranno in una serie di Disney Plus in arrivo il prossimo anno.

Rimanete sintonizzati per i prossimi aggiornamenti!