Disney e Sony, nuovo accordo per lo streaming: un affare che profuma di Spider-Man!

I film di Sony Pictures si stanno dirigendo verso Disney Plus, il servizio di streaming on demand di Disney che è già la causa dei Marvel Studios e di Star Wars.

Grazie ad un nuovo accordo per la distribuzione stipulato dalle due compagnie, che entrerà in vigore dal 2022 e si estenderà fino al 2026 (per ora), porterà i film della Sony Pictures sui servizi di streaming di proprietà Disney, ovvero Disney+ e Hulu, nonché sulle reti televisive della compagnia tra cui ABC, Disney Channels, Freeform, FX e National Geographic.

L'accordo terrà conto però del patto siglato tra Sony e Netflix qualche settimana fa: quest'ultimo infatti avrà una priorità di 18 mesi sui titoli Sony usciti al cinema, e una volta scaduto questo periodo di tempo quei titoli 'migreranno' su Disney+. Tra i film compresi nell'accordo, oltre agli attesi Uncharted, Bullet Train e la nuova saga di Jumanji con The Rock, anche tutti i capitoli del franchise di Spider-Man, non solo Spider-Man: Into the Spider-Verse, la trilogia di Sam Raimi con Tobey Maguire e i due The Amazing con Andrew Garfield, ma anche Venom e Venom 2 e l'attesissimo Morbius con Jared Leto, senza contare ovviamente i film con Tom Holland, compreso naturalmente l'inedito Spider-Man: No Way Home.

"Questo storico accordo pluriennale e indipendente dalla piattaforma garantisce al team di Disney Media and Entertainment Distribution un'enorme quantità di flessibilità e ampiezza di possibilità di programmazione per sfruttare la ricca lista di film d'azione e per famiglie di Sony", ha affermato Chuck Saftler, responsabile delle operazioni commerciali per ABC, Freeform, FX Networks and Acquisitions nella divisione Networks di DMED.

Insomma molto presto l'intero Spider-Verse sarà contenuto interamente all'interno della libreria di Disney+: si tratta di un primo passo verso il sodalizio Sony-Marvel Studios che i fan si augurano?