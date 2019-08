Disney-Sony, c'è un nuovo incontro: la decisione finale su Spider-Man nei prossimi giorni?

Stando a quanto riportato da The Marvel Hub, generalmente molto vicino alle produzioni Marvel Studios, in questi giorni la Disney e la Sony Pictures si sarebbero riavvicinate per riprendere le trattative su Spider-Man.

Come ormai sanno anche i sassi le due major non hanno trovato un accordo per la questione dei diritti del personaggio, totalmente in mano alla Sony ma "prestati" alla Disney per integrare Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe di Kevin Feige, da qualche anno a questa parte il franchise più popolare del mondo.

La Casa di Topolino però, dopo gli incassi stratosferici di Far From Home, che ha superato il miliardo di dollari ed è diventato il maggior successo commerciale nella storia della Sony, avrebbe desiderato rinegoziare gli accordi originali, che prevedevano solo il 5% degli incassi del giorno d'esordio ... briciole, in pratica, rispetto alle centinaia di milioni raccolte dal film in giro per il mondo.

Naturalmente la Sony non ne ha voluto sapere e le due aziende hanno annunciato la rottura, che ha allarmato tutti i fan del MCU: se le cose dovessero rimanere così, infatti, il prossimo capitolo della serie stand-alone di Spider-Man dovrà per forza di cose essere slegato dall'universo condiviso creato da Feige.

Tuttavia, a quanto pare c'è ancora speranza: secondo voci di corridoio non confermate le due compagnie starebbero rinegoziando i termini dell'accordo, con la decisione finale che sarà annunciata nei prossimi giorni.

Del resto come confermato dallo stesso Tom Holland la saga andrà avanti, in un modo o nell'altro, e per rientrare nei piani di distribuzione originali (che prevedono l'uscita di un film di Spider-Man ogni due anni), la faccenda dev'essere risolta in tempi brevi.

Rimanete con noi per ogni eventuale aggiornamento.

